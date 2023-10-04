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Ліга Чемпіонів: "Шахтар" здобув яскраву пермогу над "Антверпеном"

Ліга Чемпіонів: "Шахтар" здобув яскраву пермогу над "Антверпеном"

Київ • УНН

 • 3637732 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Донецький “Шахтар” у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді зустрівся з бельгійським “Антверпеном”, та переміг його. Про перебіг гри повідомили в Українській Асоціації футболу, передає УНН.

Деталі

Гра відбулась на полі чемпіона Бельгії. Між собою зійшлися команди, які в минулому турі синхронно поступилися: «Шахтар» — «Порту» (1:3), «Антверпен» — «Барселоні» (0:5).

Матч «Шахтар» — «Антверпен» розпочався з удару Степаненка з далекої відстані в площину, а вже на 3-й хвилині господарі повели в рахунку.

Другий тайм розпочався з гола «Шахтаря». Протягом одної атаки Судаков поцілив у стійку, Назаренко не переграв у ближньому бою Бюте, але Сікан таки добив м’яч у ворота. Згодом декілька небезпечних підключень до атаки зробив Конопля, але його удари блокували. Затим Назарина здалеку ледь не поцілив у ближній кут, а Вермерен перевірив Різника.

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Після цього команди провели кілька хороших атак, але удари встигали блокувати захисники. На 71-й хвилині гірники зрівняли рахунок. Ракіцький виконав небезпечний штрафний, а Баліквіша зрізав м’яч у власні ворота. Згодом Бюте у простій ситуації подарував м’яч Назарині, який відпасував Сікану під дубль на порожні ворота — «Шахтар» вийшов уперед.

На 84-й хвилині Різник парирував небезпечний удар Алдервейрелда зі штрафного, згодом поруч зі стійкою приклався Юсуф. Пізніше Різник знову виручив після удару Алдервейрелда головою. У компенсований час Степаненко у власному штрафному зіграв рукою. Пенальті взявся виконувати всюдисущий Алдервейрелд, але пробив повз ціль.

«Тож у підсумку маємо феєричну перемогу гірників — 3:2.» – зазначили в Українській Асоціації футболу.

Додатково

У складі «Шахтаря» в поєдинку взяли участь гравці, викликані на жовтневий збір національної команди: Конопля (жовта картка), Матвієнко, Степаненко, Зубков, Назарина (гольовий пас), Судаков.

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