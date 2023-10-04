Чемпіонат світу з футболу у 2030 році пройде на трьох континентах

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“Рада ФІФА, що представляє весь світ футболу, одноголосно погодилася відсвяткувати сторіччя Чемпіонату світу з футболу, перший випуск якого відбувся в Уругваї в 1930 році, найбільш відповідним чином. У результаті в Південній Америці відбудеться святкування, і три південноамериканські країни — Уругвай, Аргентина та Парагвай — організують по одному матчу Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Перший з цих трьох матчів, звичайно, буде зіграно на стадіоні де все почалося, на міфічному Естадіо Сентенаріо в Монтевідео, саме для святкування сторіччя Чемпіонату світу з футболу”. — розповів президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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Було також погоджено, що відповідно до принципу ротації конфедерацій та забезпечення найкращих умов для проведення турнірів, процеси заявок на турніри 2030 та 2034 років проводитимуться одночасно з асоціаціями-членами ФІФА з територій АФК та OFC запрошено подати заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2034.

Мінімальні вимоги до проведення, попередньо затверджені Радою ФІФА 23 червня 2023 року щодо Чемпіонату світу з футболу 2030 року, також ляжуть в основу цього процесу подання заявок, а господарів буде призначено на окремому Конгресі ФІФА.

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Рада ФІФА також остаточно схвалила призначення заступника генерального секретаря ФІФА з футболу Маттіаса Графстрема тимчасовим генеральним секретарем ФІФА.

У документі щодо майбутніх змагань згадали й росію. Міжнародна федерація футболу допустила юнацькі збірні росії (футболісти до 17 років — ред.) до змагань під егідою організації. Передбачається, що свої матчі жіночі та чоловічі команди будуть проводити без прапора, гімну, у нейтральних кольорах і не на території росії.