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Чемпіонат світу з футболу у 2030 році пройде на трьох континентах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) затвердила Марокко, Португалію та Іспанію основними господарями чемпіонату світу 2030 року з футболу. Крім того, три матчі турніру пройдуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї на честь сторіччя першого чемпіонату світу, який у 1930 році пройшов в Уругваї. Про це повідомила Рада ФІФА на офіційному сайті організації, передає УНН.

Цитата

“Рада ФІФА, що представляє весь світ футболу, одноголосно погодилася відсвяткувати сторіччя Чемпіонату світу з футболу, перший випуск якого відбувся в Уругваї в 1930 році, найбільш відповідним чином. У результаті в Південній Америці відбудеться святкування, і три південноамериканські країни — Уругвай, Аргентина та Парагвай — організують по одному матчу Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Перший з цих трьох матчів, звичайно, буде зіграно на стадіоні де все почалося, на міфічному Естадіо Сентенаріо в Монтевідео, саме для святкування сторіччя Чемпіонату світу з футболу”. — розповів президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Деталі

Було також погоджено, що відповідно до принципу ротації конфедерацій та забезпечення найкращих умов для проведення турнірів, процеси заявок на турніри 2030 та 2034 років проводитимуться одночасно з асоціаціями-членами ФІФА з територій АФК та OFC запрошено подати заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2034.

Мінімальні вимоги до проведення, попередньо затверджені Радою ФІФА 23 червня 2023 року щодо Чемпіонату світу з футболу 2030 року, також ляжуть в основу цього процесу подання заявок, а господарів буде призначено на окремому Конгресі ФІФА.

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Додатково

Рада ФІФА також остаточно схвалила призначення заступника генерального секретаря ФІФА з футболу Маттіаса Графстрема тимчасовим генеральним секретарем ФІФА.

У документі щодо майбутніх змагань згадали й росію. Міжнародна федерація футболу допустила юнацькі збірні росії (футболісти до 17 років — ред.) до змагань під егідою організації. Передбачається, що свої матчі жіночі та чоловічі команди будуть проводити без прапора, гімну, у нейтральних кольорах і не на території росії.

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