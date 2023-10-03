“Антверпен” — “Шахтар”: де дивитися матч другого туру Ліги Чемпіонів, хто фаворит букмекерів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Донецький “Шахтар” сьогодні, 4 жовтня, у Бельгії проведе матч другого туру Ліги Чемпіонів УЄФА. Суперником гірників стане місцевий клуб “Антверпен”, який минулого сезону став чемпіоном Бельгії, пише УНН.
Стадіон, суддівська бригада, де дивитися
Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом на домашній арені “Антверпена” “Босейлстадіон”.
Гру обслужить бригада арбітрів з Словенії. Головний суддя — Рене Обренович, на лініях йому допомагатимуть Юре Прапротник та Грега Кордеж, четвертий арбітр — Славко Вінчич, суддя VAR — Нейц Кайтазович.
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Заявка “Шахтаря” на матч
До Бельгії головний тренер гірників Патрік ван Леувен взяв 28 футболістів.
Воротарі: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитро Різник, Денис Твардовський
Захисники: Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Дмитро Чигринський, Микола Матвієнко, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький
Півзахисники: Деніл Кастілло, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук
Нападники: Данило Сікан, Богдан В’юнник, Кевін Келсі.
Ситуація в групі Н
У першому турі “Шахтар” у номінально домашньому матчі у Гамбурзі поступився португальському “Порту” — 1:3. “Антверпен” в Іспанії програв “Барселоні” — 0:5.
“Барселона” та “Порту” очолюють групу Н, “Шахтар” і “Антверпен” ділять 3-4 місце.
Ставки букмекерів
Букмекери напередодні гри віддають перевагу бельгійському клубу. Ставки на перемогу “Антверпена” приймаються з коефіцієнтом — 1,91, на нічию — 4,05, перемогу “Шахтаря” — 4,30.
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