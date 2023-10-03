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“Антверпен” — “Шахтар”: де дивитися матч другого туру Ліги Чемпіонів, хто фаворит букмекерів

“Антверпен” — “Шахтар”: де дивитися матч другого туру Ліги Чемпіонів, хто фаворит букмекерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Донецький “Шахтар” сьогодні, 4 жовтня, у Бельгії проведе матч другого туру Ліги Чемпіонів УЄФА. Суперником гірників стане місцевий клуб “Антверпен”, який минулого сезону став чемпіоном Бельгії, пише УНН.

Стадіон, суддівська бригада, де дивитися

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом на домашній арені “Антверпена” “Босейлстадіон”.

Гру обслужить бригада арбітрів з Словенії. Головний суддя — Рене Обренович, на лініях йому допомагатимуть Юре Прапротник та Грега Кордеж, четвертий арбітр — Славко Вінчич, суддя VAR — Нейц Кайтазович.

Пряма трансляція матчу в Україні на сервісі MEGOGO.

Заявка “Шахтаря” на матч

До Бельгії головний тренер гірників Патрік ван Леувен взяв 28 футболістів.

Воротарі: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитро Різник, Денис Твардовський

Захисники: Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Дмитро Чигринський, Микола Матвієнко, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький

Півзахисники: Деніл Кастілло, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук

Нападники: Данило Сікан, Богдан В’юнник, Кевін Келсі.

Ситуація в групі Н

У першому турі “Шахтар” у номінально домашньому матчі у Гамбурзі поступився португальському “Порту” — 1:3. “Антверпен” в Іспанії програв “Барселоні” — 0:5.

“Барселона” та “Порту” очолюють групу Н, “Шахтар” і “Антверпен” ділять 3-4 місце.

Ставки букмекерів

Букмекери напередодні гри віддають перевагу бельгійському клубу. Ставки на перемогу “Антверпена” приймаються з коефіцієнтом — 1,91, на нічию — 4,05, перемогу “Шахтаря” — 4,30.

Нагадаємо

Українська команда “Мрія-2006” стала переможницею жіночого Кубка чемпіонів світу 2023 року з пляжного футболу.

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