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"Антверпен" - "Шахтер": где смотреть матч второго тура Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров

Киев • УНН

 • 835856 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Донецкий “Шахтер” сегодня, 4 октября, в Бельгии проведет матч второго тура Лиги Чемпионов УЕФА. Соперником горняков станет местный клуб “Антверпен”, который в прошлом сезоне стал чемпионом Бельгии, пишет УНН.

Стадион, судейская бригада, где смотреть

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени на домашней арене “Антверпена” “Босейлстадион”.

Игру обслужит бригада арбитров из Словении. Главный судья — Рене Обренович, на линиях ему будут помогать Юре Прапротник и Грега Кордеж, четвертый арбитр — Славко Винчич, судья VAR — Нейц Кайтазович.

Прямая трансляция матча в Украине на сервисе MEGOGO.

Заявка “Шахтера” на матч

В Бельгию главный тренер горняков Патрик ван Леувен взял 28 футболистов.

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский.

Защитники: Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Дмитрий Чигринский, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Мар’Ян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

Ситуация в группе Н

В первом туре “Шахтер” в номинально домашнем матче в Гамбурге уступил португальскому “Порту” — 1:3. “Антверпен” в Испании проиграл “Барселоне” — 0:5.

“Барселона” и “Порту” возглавляют группу Н, “Шахтер” и “Антверпен” делят 3-4 место.

Ставки букмекеров

Букмекеры накануне игры отдают предпочтение бельгийскому клубу. Ставки на победу “Антверпена” принимаются с коэффициентом — 1,91, на ничью — 4,05, победу “Шахтера” — 4,30.

Напомним

Украинская команда “Мрия-2006” стала победительницей женского Кубка чемпионов мира 2023 года по пляжному футболу.

Украинские Национальные Новости

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