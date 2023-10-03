"Антверпен" - "Шахтер": где смотреть матч второго тура Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Донецкий “Шахтер” сегодня, 4 октября, в Бельгии проведет матч второго тура Лиги Чемпионов УЕФА. Соперником горняков станет местный клуб “Антверпен”, который в прошлом сезоне стал чемпионом Бельгии, пишет УНН.
Стадион, судейская бригада, где смотреть
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени на домашней арене “Антверпена” “Босейлстадион”.
Игру обслужит бригада арбитров из Словении. Главный судья — Рене Обренович, на линиях ему будут помогать Юре Прапротник и Грега Кордеж, четвертый арбитр — Славко Винчич, судья VAR — Нейц Кайтазович.
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Заявка “Шахтера” на матч
В Бельгию главный тренер горняков Патрик ван Леувен взял 28 футболистов.
Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский.
Защитники: Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Дмитрий Чигринский, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Мар’Ян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.
Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.
Ситуация в группе Н
В первом туре “Шахтер” в номинально домашнем матче в Гамбурге уступил португальскому “Порту” — 1:3. “Антверпен” в Испании проиграл “Барселоне” — 0:5.
“Барселона” и “Порту” возглавляют группу Н, “Шахтер” и “Антверпен” делят 3-4 место.
Ставки букмекеров
Букмекеры накануне игры отдают предпочтение бельгийскому клубу. Ставки на победу “Антверпена” принимаются с коэффициентом — 1,91, на ничью — 4,05, победу “Шахтера” — 4,30.
Напомним
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