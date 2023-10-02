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Збірна України вперше отримала першість на чемпіонаті світу з пляжного футболу

Збірна України вперше отримала першість на чемпіонаті світу з пляжного футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Українська команда "Мрія-2006" стала переможницею жіночого Кубка чемпіонів світу 2023 року з пляжного футболу. Про це повідомляє Суспільне. Спорт, пише УНН.

Деталі 

У фіналі чемпіонату українська команда обіграла бразильську "Сан-Педру" з рахунком 5:3.

Цьогорічний Кубок чемпіонів світу став третім розіграшем в історії турніру, який започаткували у 2019 році. Учасниками змагання могли стати команди, направивши заявку організаторам.

У межах World Winners Cup 2023 з пляжного футболу, який проходив в італійському Альгеро, Україну представляли три команди. Власне, "Мрія-2006" та "Артур М'юзік" (Київ) та "Вибір" (Дніпро), які змагалися у чоловічій сітці.

"Мрія-2006" із Ананьїва Одеської області здобули дві перемоги на груповому етапі, де суперницями підопічних Юрія Клименка стали команди з Нідерландів та Сальвадора. Завдяки двом перемогам українські гравчині вийшли до півфіналу змагань у статусі переможниць тріо С.

У півфіналі турніру українки обіграли японську "Лазо Апего" з рахунком 5:1, а у вирішальному протистоянні турніру 

Нагадаємо

Збірна України з пляжного футболу знялася з чемпіонату світу - 2024 через допуск білорусі під національним прапором.

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