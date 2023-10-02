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Сборная Украины впервые получила первенство на чемпионате мира по пляжному футболу

Сборная Украины впервые получила первенство на чемпионате мира по пляжному футболу

Киев • УНН

 • 460429 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Украинская команда "Мрия-2006" стала победительницей женского Кубка чемпионов мира 2023 года по пляжному футболу. Об этом сообщает Суспильне. Спорт, пишет УНН.

Детали 

В финале чемпионата украинская команда обыграла бразильскую "Сан-Педру" со счетом 5:3.

Нынешний Кубок чемпионов мира стал третьим розыгрышем в истории турнира, который начали в 2019 году. Участниками соревнования могли стать команды, направив заявку организаторам.

В рамках World Winners Cup 2023 по пляжному футболу, который проходил в итальянском Альгеро, Украину представляли три команды. Собственно, "Мрия-2006" и "Артур Мюзик" (Киев) и "Выбор" (Днепр), которые соревновались в мужской сетке.

"Мрия-2006" из Ананьева Одесской области одержали две победы на групповом этапе, где соперницами подопечных Юрия Клименко стали команды из Нидерландов и Сальвадора. Благодаря двум победам украинские игроки вышли в полуфинал соревнований в статусе победительниц трио С.

В полуфинале турнира украинки обыграли японскую "Лазо Апего" со счетом 5:1, а в решающем противостоянии турнира 

Напомним

Сборная Украины по пляжному футболу снялась с чемпионата мира - 2024 из-за допуска Беларуси под национальным флагом.

Украинские Национальные Новости

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