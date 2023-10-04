ФІФА дозволила росіянам брати участь у змаганнях, але лише юнацьким збірним до 17 років і під егідою організації, а не країни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) допустила збірні росії до 17 років до змагань під егідою організації. Передбачається, що свої матчі жіночі та чоловічі команди будуть проводити без прапора, гімну і не на території росії. Про це заявила рада ФІФІ у пресанонсі щодо Чемпіонату Світу з футболу, передає УНН.
Цитата
“Після рішення Виконавчого комітету УЄФА від 26 вересня 2023 року знову дозволити участь представницьким молодіжним збірним росії на рівні дівчат і хлопців U-17, Рада ФІФА схвалила поширення цього рішення на Чемпіонат світу з футболу U-17 та Чемпіонат світу з футболу серед жінок U-17.... Це за умови, що ці команди гратимуть під назвою „Футбольний союз росії“, а не „росія“, за відсутності свого національного прапора, державного гімну, екіпіровки та екіпіровки національної збірної, а замість цього вони гратимуть у нейтральних кольорах”, — поточнили у ФІФА умови участі росіян у чемпіонаті.
Деталі
При цьому зазначається, що збірні росії з футболу не будуть допущені до турнірів ФІФА до закінчення війни проти України.
Рада ФІФА рішуче засудила незаконну війну росії в Україні та підтвердила, що інші умови рішення, прийнятого 28 лютого 2022 року, залишаються в силі до завершення конфлікту.