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Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах.

Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах.

Киев • УНН

 • 730168 просмотра

Киев. 4 октября. УН. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил Марокко, Португалию и Испанию в качестве основных хозяев чемпионата мира по футболу 2030 года. Кроме того, три матча турнира пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира, который в 1930 году прошел в Уругвае. Об этом сообщил Совет ФИФА на официальном сайте организации, передает УНН.

Цитата

“совет ФИФА, представляющий весь мир футбола, единогласно согласился отпраздновать столетие чемпионата мира по футболу, первый выпуск которого состоялся в Уругвае в 1930 году, наиболее подходящим образом. В результате в Южной Америке состоится празднование, и три южноамериканские страны — Уругвай, Аргентина и Парагвай — организуют по одному матчу чемпионата мира по футболу 2030 года. Первый из этих трех матчей, конечно, будет сыгран на стадионе где все началось, на мифическом Эстадио Сентенарио в Монтевидео, именно для празднования столетия чемпионата мира по футболу”. — рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

детали

было также согласовано, что в соответствии с принципом ротации конфедераций и обеспечения наилучших условий для проведения турниров, процессы подачи заявок на турниры 2030 и 2034 годов будут проводиться одновременно с ассоциациями-членами ФИФА с территорий АФК и OFC приглашены подать заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года.

Минимальные требования к проведению, ранее утвержденные Советом ФИФА 23 июня 2023 года для Чемпионата мира по футболу 2030 года, также будут лежать в основе этого процесса подачи заявок, и хозяева будут назначены на отдельный конгресс ФИФА.

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Дополнительно

Совет ФИФА также окончательно одобрил назначение заместителя генерального секретаря ФИФА по футболу Маттиаса Графстрема временным генеральным секретарем ФИФА.

В документе по предстоящим соревнованиям упомянули и россию. Международная федерация футбола допустила юношеские сборные россии (футболисты до 17 лет — ред.) к соревнованиям под эгидой организации. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна, в нейтральных цветах и не на территории россии.

Украинские Национальные Новости

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