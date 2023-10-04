Лига чемпионов: "Шахтер" одержал яркую победу над "Антверпеном"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Донецкий «Шахтер» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде встретился с бельгийским «Антверпеном», и одержал победу. О ходе игры сообщили в Украинской ассоциации футбола, передает УНН.
Детали
Игра состоялась на поле чемпиона Бельгии. Между собой сошлись команды, которые в прошлом туре синхронно уступили: «Шахтер» — «Порту» (1:3), «Антверпен» — «Барселоне» (0:5).
Матч «Шахтер» — «Антверпен» начался с удара Степаненко с дальнего расстояния в створ, а уже на 3-й минуте хозяева повели в счете.
Второй тайм начался с гола «Шахтера». В течение одной атаки Судаков попал в стойку, Назаренко не переиграл в ближнем бою Бютэ, но Сикан таки добил мяч в ворота. Впоследствии несколько опасных подключений к атаке сделал Конопля, но его удары блокировали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах
После этого команды провели несколько хороших атак, но им удалось заблокировать защитников. На 71-й минуте горняки сравняли счет. Ракицкий выполнил опасный штрафной, а Баликвиша срезал Мяч в собственные ворота. Впоследствии БЮТ в простой ситуации подарил мяч Назарине, который отпасовал Сикану под дубль на пустые ворота — «Шахтер» вышел вперед.
На 84-й минуте Потрошитель парировал опасный удар Алдервейрелда со штрафного, впоследствии рядом со стойкой приложился Юсуф. Позже Потрошитель снова выручил после удара Алдервейрелда головой. В компенсированное время Степаненко в собственной штрафной сыграл рукой. Пенальти взялся исполнять вездесущий Алдервейрелд, но пробил мимо цели.
«Поэтому в итоге имеем феерическую победу горняков — 3:2.» – отметили в Украинской Ассоциации футбола.
Дополнительно
В составе «Шахтера» в поединке приняли участие игроки, вызванные на октябрьский сбор национальной команды: Конопля (желтая карточка), Матвиенко, Степаненко, Зубков, Назарина (голевой пас), Судаков.