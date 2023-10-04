Лига чемпионов: "Шахтер" одержал яркую победу над "Антверпеном"

ukru
Эксклюзив
06:36 • 59199 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 104501 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 132623 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 166493 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 130084 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 123263 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 161547 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116583 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123040 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130660 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 64910 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 110537 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 65507 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 103697 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 42804 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 132627 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 166496 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 119900 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 126874 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 161551 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 42804 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 146253 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153702 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 158022 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 155975 просмотра
Актуальное
Лига чемпионов: "Шахтер" одержал яркую победу над "Антверпеном"

Лига чемпионов: "Шахтер" одержал яркую победу над "Антверпеном"

Киев • УНН

 • 3637729 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Донецкий «Шахтер» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде встретился с бельгийским «Антверпеном», и одержал победу. О ходе игры сообщили в Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Детали

Игра состоялась на поле чемпиона Бельгии. Между собой сошлись команды, которые в прошлом туре синхронно уступили: «Шахтер» — «Порту» (1:3), «Антверпен» — «Барселоне» (0:5).

Матч «Шахтер» — «Антверпен» начался с удара Степаненко с дальнего расстояния в створ, а уже на 3-й минуте хозяева повели в счете.

Второй тайм начался с гола «Шахтера». В течение одной атаки Судаков попал в стойку, Назаренко не переиграл в ближнем бою Бютэ, но Сикан таки добил мяч в ворота. Впоследствии несколько опасных подключений к атаке сделал Конопля, но его удары блокировали. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах

После этого команды провели несколько хороших атак, но им удалось заблокировать защитников. На 71-й минуте горняки сравняли счет. Ракицкий выполнил опасный штрафной, а Баликвиша срезал Мяч в собственные ворота. Впоследствии БЮТ в простой ситуации подарил мяч Назарине, который отпасовал Сикану под дубль на пустые ворота — «Шахтер» вышел вперед.

На 84-й минуте Потрошитель парировал опасный удар Алдервейрелда со штрафного, впоследствии рядом со стойкой приложился Юсуф. Позже Потрошитель снова выручил после удара Алдервейрелда головой. В компенсированное время Степаненко в собственной штрафной сыграл рукой. Пенальти взялся исполнять вездесущий Алдервейрелд, но пробил мимо цели.

«Поэтому в итоге имеем феерическую победу горняков — 3:2.» – отметили в Украинской Ассоциации футбола.

Дополнительно

В составе «Шахтера» в поединке приняли участие игроки, вызванные на октябрьский сбор национальной команды: Конопля (желтая карточка), Матвиенко, Степаненко, Зубков, Назарина (голевой пас), Судаков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы