Данилюк про справу “Суркісів-Привату”: спроба уникнення кримінального переслідування за допомогою корумпованих судів

Данилюк уточнив, що рішення Печерського суду про повернення родині Суркісів 10 млрд грн за рахунок ПриватБанку для нього не було несподіваним.

“Скажімо так, для мене ця новина не була новиною, тому що ця реакція Печерського суду була досить очікуваною, тому що я бачу, що зараз і попередні власники хочуть скористатися цим певним хаосом і своїм впливом для того, щоби взагалі перекреслити історію націоналізації ПриватБанку. Для них це питання безпеки, тому що очікується і рішення в Лондонському суді, і, як ви знаєте, є певні дії і у Сполучених Штатах, зокрема ФБР. Тобто це для них досить серйозний ризик, і тому вони хочуть розвалити цю справу всередині України”, — сказав він.

За словами Данилюка, розвалювати справу ПриватБанку вже почали і продовжать за допомогою корумпованих судів.

“А суди і судді зараз дивляться: ага, дивіться, от нам удалося провести абсолютно корупційне рішення, влада не реагує — давайте далі підемо. І от таким чином будуть крок за кроком розвалювати справу ПриватБанку, так я на це дивлюсь”, — сказав він.

Данилюк додає, що історія судових рішень у справі ПриватБанку торкнеться кожного українця і вдарить по їх кишені.

За словами економіста Всеволода Степанюка, за рішенням Печерського суду кожен працюючий українець має віддати Суркісам 1000 грн.

Нагадаємо, члени сім’ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрському філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі і неіснуючі в інших банках відсотки.

У НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити та розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливим домовленостям з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.

Суркіси, своєю чергою, намагаються довести, що “не пов’язані з колишніми власниками банку”, і скасувати процедуру bail-in. При цьому, вони фактично підтверджують свою “пов’язаність” в Лондонському суді, де визнають наявність спільних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.

15 червня Верховний Суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України. Тому, офшорні компанії сім’ї Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду з 2017 року — тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов’язав банк повернути сім’ї Суркісів 259 млн дол.

2 вересня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, що ПриватБанк повинен повернути братам Суркісам 250 млн дол. і ще майже 100 млн дол. відсотків — загалом майже 10 млрд гривень за нинішнім курсом.

Рішення було ухвалено без розгляду спору по суті, а як “забезпечення”. На нього Україна вже готує оскарження.