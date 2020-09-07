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Данилюк о деле "Суркисов-Привата": попытка избежать уголовного преследования с помощью коррумпированных судов

Киев • УНН

 • 17341 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Бывшие владельцы ПриватБанка пытаются избежать уголовного преследования с помощью судов. Об этом в эфире Радио НВ заявил экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, передает УНН.

Данилюк о деле "Суркисов-Привата": попытка избежать уголовного преследования с помощью коррумпированных судов

Данилюк уточнил, что решение Печерского суда о возвращении семье Суркисов 10 млрд грн за счет ПриватБанка для него не было неожиданным.

"Скажем так, для меня эта новость не была новостью, потому что эта реакция Печерского суда была достаточно ожидаемой, потому что я вижу, что сейчас и предыдущие владельцы хотят воспользоваться этим определенным хаосом и своим влиянием для того, чтобы вообще перечеркнуть историю национализации ПриватБанка. Для них это вопрос безопасности, так как ожидается и решение в Лондонском суде, и, как вы знаете, есть определенные действия и в Соединенных Штатах, в частности ФБР. То есть это для них достаточно серьезный риск, и поэтому они хотят развалить это дело внутри Украины", - сказал он.

По словам Данилюка, разваливать дело ПриватБанка уже начали и продолжат с помощью коррумпированных судов.

"А суды и судьи сейчас смотрят: ага, смотрите, вот нам удалось провести абсолютно коррупционное решение, власть не реагирует - давайте дальше пойдем. И вот таким образом будут шаг за шагом разваливать дело ПриватБанка, так я на это смотрю", - сказал он.

Данилюк добавляет, что история судебных решений по делу ПриватБанка коснется каждого украинца и ударит по их карману.

По словам экономиста Всеволода Степанюка, по решению Печерского суда каждый работающий украинец должен отдать Суркисам 1000 грн.

Напомним, члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll.

Суркисы, в свою очередь, пытаются доказать, что “не связаны с бывшими владельцами банка”, и отменить процедуру bail-in. При этом, они фактически подтверждают свою “связанность” в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.

15 июня Верховный Суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств с Украины. Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года — тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долл.

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долл. и еще почти 100 млн долл. процентов - в общем почти 10 млрд гривен по нынешнему курсу.

Решение было принято без рассмотрения спора по существу, а как "обеспечение". На него Украина уже готовит обжалование.

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