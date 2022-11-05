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“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Данілов гостро відповів російській пропагандистці симоньян

Данілов гостро відповів російській пропагандистці симоньян

Київ • УНН

 • 296347 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на цинічні висловлювання російської пропагандистки маргарити симоньян про "возз'єднання" росіян та українців, інформує УНН.

Цитата

«симонян, читайте і слухайте уважно, я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда, без надії на просвітлення в вашій хворій безумством макітрі. Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі. А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, «которым в 20 лет могилы роют», - написав Данілов у Facebook.

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Данілов заявив, що українці обов‘язково вип‘ють за свою перемогу і "за вічний упокой потворного російського утворення".

За його словами, українці будуть спостерігати, як буде розвалюватися фейк-федерація.

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«Як те, що колись звалось російською федерацією, буде розлітатися кривавими шматками.

Як ви там пишете «С Днём народного единства». Ну що ж, і ми вас хочемо привітати з єдністю – тих, хто вже в чорних целофанових пакетах, і тих, хто до них збирається! Зі святом… Р.S. Єднання ваших завдяки нашим ЗСУ відбувається за планом…» - написав Данілов.

Додамо

Російська пропагандистка маргарита симоньян написала в Telegram, що росіяни знову з'являться в Києві після закінчення війни, яку почали проти України. «Настане день, і ми знову приїдемо у гостинний, веселий, світлий та ситий Київ. Наші чоловіки знову згортатимуть шиї, зазираючись на чорнобрових Оксан», - написала вона.

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