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Данилов остро ответил российской пропагандистке симоньян

Данилов остро ответил российской пропагандистке симоньян

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на циничные высказывания российской пропагандистки маргариты симоньян о "воссоединении" россиян и украинцев, информирует УНН.

Цитата

«симонян, читайте и слушайте внимательно, я вам нарисую настоящую картину вашего будущего, правда, без надежды на просветление в вашей больной безумием макитре. Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать со свернутыми шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли. А башкирские, рязанские, якутские и другие вдовы будут заливаться горючими слезами над похоронками своих мужей и сыновей, «которым в 20 лет могилы роют», - написал Данилов в Facebook.

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Данилов заявил, что украинцы обязательно выпьют за свою победу и "за вечный упокой безобразного российского образования".

По его словам, украинцы будут наблюдать, как будет разваливаться фейк-федерация.

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«Как то, что когда-то называлось русской федерацией, будет разлетаться кровавыми кусками.

Как вы там пишете «С Днем народного единства». Ну что ж, и мы вас хотим поздравить с единством – тех, кто уже в черных целлофановых пакетах, и тех, кто к ним собирается! С праздником… Р.S. Единение ваших благодаря нашим ВСУ проходит по плану…» – написал Данилов.

Добавим

Российская пропагандистка маргарита симоньян написала в Telegram, что россияне снова появятся в Киеве после окончания войны, которую начали против Украины. «Наступит день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужчины снова будут сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан», - написала она.

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