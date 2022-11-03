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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 2628 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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"кремль на стадії втрати контролю": Данілов розповів, кому переходить влада в росії

"кремль на стадії втрати контролю": Данілов розповів, кому переходить влада в росії

Київ • УНН

 • 280009 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Влада в росії переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, а силові функції делеговано кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує УНН.

Цитата

"кремль в стадії втрати контролю. Влада на рф стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. рф перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація", – зазначив Данілов.

Нагадаємо

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомила, що власник приватної військової компанії "вагнер" євген пригожин, імовірно, намагається підвищити свій авторитет у "напруженій" системі національної безпеки росії.

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