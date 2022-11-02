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пригожин намагається підвищити свій авторитет у системі нацбезпеки рф – британська розвідка

пригожин намагається підвищити свій авторитет у системі нацбезпеки рф – британська розвідка

Київ • УНН

 • 227226 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Власник приватної військової компанії "вагнер" євген пригожин, імовірно, намагається підвищити свій авторитет у "напруженій" системі національної безпеки росії. Про це у Twitter повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, передає УНН.

Цитата

"За останні два місяці пригожин відмовився від удавання, що він не пов'язаний з "вагнером", і був більш відвертим у своїх публічних заявах. Імовірно, він намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки", – повідомили розвідники.

Деталі

Як зазначили, 23 жовтня пригожин заявив, що сили "вагнера" наступають щодня на 100-200 метрів. За його словами, це "нормально для сучасної війни".

Згідно з російської військовою доктриною, армія рф планує щодня просуватися в Україні на 30 км і більше. Британська розвідка нагадала, як у лютому російські війська планували протягом місяця просунутися на 1000 км.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/hqAH81WAjr

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/u0xrrTCTpm

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) November 2, 2022

Нагадаємо

Українська розвідка повідомляла, що пвк "вагнер" масово рекрутує в’язнів з ВІЛ і гепатитом C. Їх можуть залучити до будівництва 200-кілометрової "лінії оборони".

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