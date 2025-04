пригожин намагається підвищити свій авторитет у системі нацбезпеки рф – британська розвідка

Цитата

"За останні два місяці пригожин відмовився від удавання, що він не пов'язаний з "вагнером", і був більш відвертим у своїх публічних заявах. Імовірно, він намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки", – повідомили розвідники.

Деталі

Як зазначили, 23 жовтня пригожин заявив, що сили "вагнера" наступають щодня на 100-200 метрів. За його словами, це "нормально для сучасної війни".

Згідно з російської військовою доктриною, армія рф планує щодня просуватися в Україні на 30 км і більше. Британська розвідка нагадала, як у лютому російські війська планували протягом місяця просунутися на 1000 км.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 November 2022



Нагадаємо

Українська розвідка повідомляла, що пвк "вагнер" масово рекрутує в’язнів з ВІЛ і гепатитом C. Їх можуть залучити до будівництва 200-кілометрової "лінії оборони".