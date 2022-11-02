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пригожин пытается повысить свой авторитет в системе нацбезопасности рф – британская разведка

пригожин пытается повысить свой авторитет в системе нацбезопасности рф – британская разведка

Киев • УНН

 • 227224 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Владелец частной военной компании "вагнер" евгений пригожин, вероятно, пытается повысить свой авторитет в "напряженной" системе национальной безопасности россии. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, передает УНН.

Цитата

"За последние два месяца пригожин отказался от притворства, что он не связан с "вагнером", и был более откровенным в своих публичных заявлениях. Вероятно, он пытается повысить свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности", – сообщили разведчики.

Детали

Как отметили, 23 октября пригожин заявил, что силы "вагнера" наступают ежедневно на 100-200 метров. По его словам, это "нормально для современной войны".

Согласно российской военной доктрине, армия рф планирует каждый день продвигаться в Украине на 30 км и более. Британская разведка напомнила, как в феврале российские войска планировали в течение месяца продвинуться на 1000 км.

Последнее обновление разведки обороны о ситуации в Украине - 02 ноября 2022 года

Узнайте больше о реакции правительства Великобритании: https://t.co/hqAH81WAjr

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/u0xrrTCTpm

— Министерство обороны  (@DefenceHQ) 2 ноября 2022

Напомним

Украинская разведка сообщала, что чвк "вагнер" массово рекрутирует заключенных с ВИЧ и гепатитом C. Их могут привлечь к строительству 200-километровой "линии обороны".

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