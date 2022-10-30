Вʼязнів з ВІЛ і гепатитом можуть залучити до будівництва лінії "вагнера" – британська розвідка

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"27 жовтня 2022 року російський олігарх євген пригожин опублікував у мережі повідомлення про те, що його приватна військова компанія "вагнера" змінила свої стандарти і вербує російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, зокрема ВІЛ і гепатит С", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, роль "вагнера" значно змінилася після повномасштабного вторгнення росії в Україну. У попередніх конфліктах він дотримувався відносно високих стандартів набору, і багато його найманців були професійними російськими військовими.

"Набір ув’язнених із серйозними медичними проблемами свідчить про підхід, який тепер надає пріоритет кількості, а не досвіду чи якості", – інформує розвідка.

У Міноборони Великої Британії нагадали, що нещодавно пригожин обговорював плани створити 200-кілометрову оборонну "лінію вагнера" на сході України.

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"Існує реалістична ймовірність того, що частину засуджених новобранців спочатку залучать до будівництва оборони", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що очільник пвк "вагнер" євген пригожин вербує на війну проти України зеків, щоб використовувати їх як "гарматне м’ясо" під час розвідування українських позицій.