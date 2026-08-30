"Далекого тилу не існує": Україна за добу вразила НПЗ, аеродроми та базу "шахедів" у рф - Міноборони
Київ • УНН
Сили оборони України уразили об’єкти в чотирьох регіонах рф, через що 10 регіонів закрили повітряний простір. У Міноборони зазначили, що для українських систем Deep Strike не існує "далекого тилу".
За минулу добу Сили оборони України не лише вразили нафтопереробний завод "Кіришинефтеоргсинтез" у ленінградській області і аеродром "єйськ" у краснодарському краї, а й базу підготовки та пуску "шахедів" у міллерово ростовської області і зупиняли роботу аеродроми "Чкаловский" під москвою та "сочі" в адлері. Через це одразу 10 регіонів росії були вимушені закрити повітряний простір, повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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Крім того, впродовж цього тижня на території рф уражено низку об'єктів:
- 25 серпня - афіпський НПЗ, одне з великих нафтопереробних підприємств краснодарського краю;
- 26 серпня - нафтопереробний завод «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез» у кстово, четвертий за розміром і другий за обсягом виробництва бензину НПЗ у рф;
- 28 серпня - нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у ярославлі.
Удари углиб території ворога - це чітка стратегія знекровлення російської воєнної машини. Для наших систем Deep Strike не існує "далекого тилу". російська воєнна машина буде палати всюди, де вона готує злочин
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії30.08.26, 10:01 • 16082 перегляди