"Далекого тилу не існує": Україна за добу вразила НПЗ, аеродроми та базу "шахедів" у рф - Міноборони

За минулу добу Сили оборони України не лише вразили нафтопереробний завод "Кіришинефтеоргсинтез" у ленінградській області і аеродром "єйськ" у краснодарському краї, а й базу підготовки та пуску "шахедів" у міллерово ростовської області і зупиняли роботу аеродроми "Чкаловский" під москвою та "сочі" в адлері. Через це одразу 10 регіонів росії були вимушені закрити повітряний простір, повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Крім того, впродовж цього тижня на території рф уражено низку об'єктів:

Удари углиб території ворога - це чітка стратегія знекровлення російської воєнної машини. Для наших систем Deep Strike не існує "далекого тилу". російська воєнна машина буде палати всюди, де вона готує злочин