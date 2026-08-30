"Глубокого тыла не существует": Украина за сутки поразила НПЗ, аэродромы и базу "шахедов" в рф - Минобороны

Фото: Министерство обороны Украины

За минувшие сутки Силы обороны Украины не только поразили нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в ленинградской области и аэродром "ейск" в краснодарском крае, но и базу подготовки и запуска "шахедов" в миллерово ростовской области, а также остановили работу аэродромов "Чкаловский" под москвой и "сочи" в адлере. Из-за этого сразу 10 регионов россии были вынуждены закрыть воздушное пространство, сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Кроме того, в течение этой недели на территории РФ поражен ряд объектов:

25 августа - Афипский НПЗ, одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края;

26 августа - нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в кстово, четвертый по размеру и второй по объему производства бензина НПЗ в рф;

28 августа - нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в ярославле.

Удары вглубь территории врага - это четкая стратегия обескровливания российской военной машины. Для наших систем Deep Strike не существует "дальнего тыла". российская военная машина будет гореть везде, где она готовит преступление - отметили в Министерстве обороны Украины.

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