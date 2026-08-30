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"Глубокого тыла не существует": Украина за сутки поразила НПЗ, аэродромы и базу "шахедов" в рф - Минобороны

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Силы обороны Украины поразили объекты в четырех регионах рф, из-за чего 10 регионов закрыли воздушное пространство. В Минобороны отметили, что для украинских систем Deep Strike не существует "глубокого тыла".

"Глубокого тыла не существует": Украина за сутки поразила НПЗ, аэродромы и базу "шахедов" в рф - Минобороны
Фото: Министерство обороны Украины

За минувшие сутки Силы обороны Украины не только поразили нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в ленинградской области и аэродром "ейск" в краснодарском крае, но и базу подготовки и запуска "шахедов" в миллерово ростовской области, а также остановили работу аэродромов "Чкаловский" под москвой и "сочи" в адлере. Из-за этого сразу 10 регионов россии были вынуждены закрыть воздушное пространство, сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Кроме того, в течение этой недели на территории РФ поражен ряд объектов:

  • 25 августа - Афипский НПЗ, одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края;
    • 26 августа - нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в кстово, четвертый по размеру и второй по объему производства бензина НПЗ в рф;
      • 28 августа - нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в ярославле.

        Удары вглубь территории врага - это четкая стратегия обескровливания российской военной машины. Для наших систем Deep Strike не существует "дальнего тыла". российская военная машина будет гореть везде, где она готовит преступление

        - отметили в Министерстве обороны Украины.

        Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России30.08.2026, 10:01 • 14786 просмотров

        Евгений Устименко

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