"Глубокого тыла не существует": Украина за сутки поразила НПЗ, аэродромы и базу "шахедов" в рф - Минобороны
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили объекты в четырех регионах рф, из-за чего 10 регионов закрыли воздушное пространство. В Минобороны отметили, что для украинских систем Deep Strike не существует "глубокого тыла".
За минувшие сутки Силы обороны Украины не только поразили нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в ленинградской области и аэродром "ейск" в краснодарском крае, но и базу подготовки и запуска "шахедов" в миллерово ростовской области, а также остановили работу аэродромов "Чкаловский" под москвой и "сочи" в адлере. Из-за этого сразу 10 регионов россии были вынуждены закрыть воздушное пространство, сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Кроме того, в течение этой недели на территории РФ поражен ряд объектов:
- 25 августа - Афипский НПЗ, одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края;
- 26 августа - нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в кстово, четвертый по размеру и второй по объему производства бензина НПЗ в рф;
- 28 августа - нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в ярославле.
Удары вглубь территории врага - это четкая стратегия обескровливания российской военной машины. Для наших систем Deep Strike не существует "дальнего тыла". российская военная машина будет гореть везде, где она готовит преступление
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России30.08.2026, 10:01 • 14786 просмотров