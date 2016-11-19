Далекобійники перекривали трасу Київ-Чоп на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вночі далекобійники перекривали трасу Київ-Чоп на Житомирщині. Рух трасою на ділянці Житомир - Новогоград-Волинський відновлено, про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області.
Сьогодні вночі цю ділянку дороги перекрили далекобійники із вимогою очистити трасу від снігу та забезпечити безпеку руху.
Дві фури перекрили рух на одній зі смуг руху о 24:00. Станом на 02:00 сьогоднішнього дня рух було відновлено. Під час перекриття транспорт рухався однією смугою.