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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Далекобійники перекривали трасу Київ-Чоп на Житомирщині

Далекобійники перекривали трасу Київ-Чоп на Житомирщині

Київ • УНН

 • 13933 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вночі далекобійники перекривали трасу Київ-Чоп на Житомирщині. Рух трасою на ділянці Житомир - Новогоград-Волинський відновлено, про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області.

Сьогодні вночі цю ділянку дороги перекрили далекобійники із вимогою очистити трасу від снігу та забезпечити безпеку руху.

Дві фури перекрили рух на одній зі смуг руху о 24:00. Станом на 02:00 сьогоднішнього дня рух було відновлено. Під час перекриття транспорт рухався однією смугою.

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