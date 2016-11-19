Дальнобойщики перекрывали трассу Киев-Чоп в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ночью дальнобойщики перекрывали трассу Киев-Чоп в Житомирской области. Движение по трассе на участке Житомир - Новогоград-Волынский восстановлено, об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области.
Сегодня ночью этот участок дороги перекрыли дальнобойщики с требованием очистить трассу от снега и обеспечить безопасность движения.
Две фуры перекрыли движение на одной из полос движения в 24:00. По состоянию на 2 часа сегодняшнего дня движение было восстановлено. Во время перекрытия транспорт двигался по одной полосе.