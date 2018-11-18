Daily Star: Захід стурбований можливим поверненням російських баз на Кубу

За даними видання, відкриття військових баз на Кубі може стати “відповіддю” Росії на вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний у 1987 році).

Як зазначається, передумовою для подібних побоювань став візит глави Куби Діаса-Канеля Бермудеса в Москву.

При цьому, на думку експертів, Росія нібито може знову відкрити радіоелектронний центр у Лурдесі для спостереження за США.

В жовтні 1962 спалахнула Карибська криза — надзвичайно напружене політичне, дипломатичне і військове протистояння між СРСР та США внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі. Вперше в історії людства обидві наддержави наблизилися до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни. Ця подія стала найвищою точкою холодної війни, яка досягла свідомості світової, насамперед західної, громадськості. На Кубі події звуться “Жовтневою кризою” (ісп. Crisis de Octubre), у США поширена назва “Кубинська ракетна криза” (англ. Cuban missile crisis). У радянських ЗМІ реальна загроза початку війни та роль у цьому СРСР всіляко замовчувалася.

У жовтні 2002 року американський підприємець та політик-республіканець Роберт Макнамара та історик, письменник, соціальний критик і ліберальний політичний діяч США Артур Шлезінгер разом з іншими почесними гостями брали участь у зустрічі з кубинським диктатором Фіделем Кастро на Кубі, щоб продовжити вивчення кризи і випуск розсекречених документів. На цій конференції стало ясно, що світ був набагато ближчим до ядерної конфронтації, ніж вважалося раніше. Так, не виключено, що тільки здоровий глузд старшого на борту радянського підводного човна Б-59 (проекту 641) Василя Архіпова запобіг повномасштабний конфлікт.

Як раніше інформував УНН, НАТО не планує розміщувати ракети з ядерними боєголовками в Європі та закликає Росію повернутися до діалогу з США по Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на конференції в Берліні.