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Daily Star: Запад обеспокоен возможным возвращением российских баз на Кубу

Daily Star: Запад обеспокоен возможным возвращением российских баз на Кубу

Киев  •  УНН

 • 7611 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Западные страны опасаются, что Российская Федерация может открыть военные базы на Кубе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Star.

По данным издания, открытие военных баз на Кубе может стать “ответом” России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году).

Как отмечается, предпосылкой для подобных опасений стал визит главы Кубы Диаса-Канеля Бермудеса в Москву.

При этом, по мнению экспертов, Россия якобы может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе для наблюдения за США.

В октябре 1962 вспыхнула Карибский кризис — чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в результате тайного размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе. Впервые в истории человечества обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны. Это событие стало высшей точкой холодной войны, достигла сознания мировой, прежде всего западной, общественности. На Кубе события называются “Октябрьской кризисом” (исп. Crisis de Octubre), в США распространено название “Кубинский ракетный кризис” (англ. Cuban missile crisis). В советских СМИ реальная угроза начала войны и роль в этом СССР всячески замалчивалась.

В октябре 2002 года американский предприниматель и политик-республиканец Роберт Макнамара и историк, писатель, социальный критик и либеральный политический деятель США Артур Шлезингер вместе с другими почетными гостями участвовали во встрече с кубинским диктатором Фиделем Кастро на Кубе, чтобы продолжить изучение кризиса и выпуск рассекреченных документов. На этой конференции стало ясно, что мир был гораздо ближе к ядерной конфронтации, чем считалось ранее. Так, не исключено, что только здравый смысл старшего на борту советской подводной лодки Б-59 (проекта 641) Василия Архипова предотвратил полномасштабный конфликт.

Как ранее информировал УНН, НАТО не планирует размещать ракеты с ядерными боеголовками в Европе и призывает Россию вернуться к диалогу с США по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Берлине.

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