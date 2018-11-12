У НАТО немає намірів розміщувати ядерні ракети в Європі

КИЇВ. 12 листопада. УНН. НАТО не планує розміщувати ракети з ядерними боєголовками в Європі та закликає Росію повернутися до діалогу з США по Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДЛРСМД). Про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на конференції в Берліні, з посиланням на ТАСС передає УНН.