У НАТО немає намірів розміщувати ядерні ракети в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. НАТО не планує розміщувати ракети з ядерними боєголовками в Європі та закликає Росію повернутися до діалогу з США по Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДЛРСМД). Про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на конференції в Берліні, з посиланням на ТАСС передає УНН.
"У НАТО немає намірів розміщувати ядерні ракети в Європі. Як альянс, ми віддані безпеці всіх союзників", - заявив Столтенберг.
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Разом з тим генсек Північноатлантичного альянсу звинуватив Росію в розгортанні нових ракетних систем, які можуть потенційно нести ядерний заряд.
"Розміщення Росією ракет ставить ДЛРСМД під загрозу. Протягом багатьох років Росія розробляла, виробляла і випробовувала нову систему: SSC-8. Ці ракети мобільні і важко відстежуються, вони можуть нести ядерний заряд, що знижує поріг розв'язання ядерного конфлікту", - сказав він.
"Ми закликаємо Росію забезпечити відповідність (ДЛРСМД) і повернутися до діалогу з США", - додав він.
При цьому, за словами генсека НАТО, США повністю виконують свої зобов'язання в рамках даної угоди.
Нагадаємо, Сполучені Штати не збираються в найближчому майбутньому розміщувати в Європі ракети, які заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДЛРСМД), і Вашингтон обговорює це питання зі своїми союзниками по НАТО.