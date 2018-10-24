Путін пообіцяв дзеркальну відповідь, якщо США поставлять ракети в Європу

"Звичайно, найголовніше питання: Якщо США вийдуть з цього договору, ДРСМД, найголовніше питання - що вони будуть робити з цими ракетами. Якщо вони будуть поставлені в Європу, то, природно, ми повинні будемо відповісти дзеркально", - сказав він.

Також Путні заявив, що Європа повинна розуміти, що буде перебувати під загрозою можливого удару з боку РФ, розміщуючи у себе ракети США.

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"І європейські країни, які погодяться з цим (розміщенням на своїй території ракет середньої та малої дальності) повинні будуть розуміти, що вони ставлять свої власні інтереси під загрозу можливого ракетного удару", - заявив Путін, коментуючи питання про можливий вихід США з ДРСМД.

Він додав, що хоче обговорити з президентом США Дональдом Трампом питання про ДРСМД на майбутній зустрічі в Парижі.

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"Сподіваюся, що ми з усіх цих питань на полях зустрічі в Парижі 11 листопада зможемо з президентом Сполучених Штатів на цю тему поговорити", - сказав Путін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний у 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.