Путин пообещал зеркальный ответ, если США поставят ракеты в Европу

"Конечно, главный вопрос: Если США выйдут из этого договора, ДРСМД, главный вопрос - что они будут делать с этими ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально", - сказал он.

Также Путевые заявил, что Европа должна понимать, что будет находиться под угрозой возможного удара со стороны РФ, размещая у себя ракеты США.

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"И европейские страны, которые согласятся с этим (размещением на своей территории ракет средней и малой дальности) должны будут понимать, что они ставят свои собственные интересы под угрозу возможного ракетного удара", - заявил Путин, комментируя вопрос о возможном выходе США из ДРСМД.

Он добавил, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос о ДРСМД на предстоящей встрече в Париже.

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"Надеюсь, что мы по всем этим вопросам на полях встречи в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединенных Штатов на эту тему поговорить", - сказал Путин.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.