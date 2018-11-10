Болтон запевнив у відсутності у США планів щодо розміщення в Європі ракет середньої і малої дальності
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сполучені Штати не збираються в найближчому майбутньому розміщувати в Європі ракети, які заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty, або ДЛРСМД), і Вашингтон обговорює це питання зі своїми союзниками по НАТО. Про це заявив у п'ятницю помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон під час бесіди із журналістами у Парижі, передає УНН.
Стенограму бесіди розповсюдила прес-служба Ради національної безпеки при Білому домі.
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“У США немає планів домагатися розміщення ракет, заборонених ДЛРСМД, в Європі у доступному для огляду майбутньому. Це є частиною глобальної стратегії (Північноатлантичного — прим. УНН) альянсу і Сполучених Штатів. Ми знаходимося в тісній взаємодії із нашими союзниками зі цього приводу і з оптимізмом дивимося на те, що наші позиції збігатимуться”, — сказав він.
У цьому контексті Болтон також знову пояснив, чому США вважають вихід з ДРСМД єдиним доцільним варіантом розвитку подій. Як він стверджує, по-перше, Вашингтон не в змозі переконати Москву в тому, щоб та знову дотримувалась договору, який вона порушує. “Люди питають про те, чому ми не ведемо подальші переговори із приводу можливості повернення їх (Росії — прим. УНН) до виконання угоди. Однак їхня позиція полягає в запереченні того факту, що вони порушують угоду”, — вважає він.
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Виступаючи перед журналістами в Парижі, радник президента США з питань нацбезпеки зазначив, що такі країни як Китай, Іран, Північна Корея, Індія, Пакистан не пов’язані Договором про ЛРСМД, але мають у своєму розпорядженні ракети, які підпадають під нього. “За нашими оцінками, у Китаю, наприклад, від третини до половини всіх балістичних і крилатих ракет порушують положення договору про ядерну зброю. Ці ракети загрожують нашим союзникам у Східній і Південно-Східної Азії”, — підкреслив Джон Болтон. Він додав, що в Ірану “ще більше балістичних ракет середньої дальності, ніж у Китаю”, що загрожує “друзям і союзникам США на Близькому Сході”.
Як раніше інформував УНН, президент США Дональд Трамп в суботу заявив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.
США вперше звинуватили Росію в порушенні INF ще в липні 2014 року. Потім Вашингтон неодноразово повторював цей висновок, з яким Москва висловлювала категоричну незгоду. Росія висуває США зустрічні претензії, які стосуються виконання INF. Ця угода була підписана СРСР і США 8 грудня 1987 року в Вашингтоні.