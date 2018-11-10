Болтон запевнив у відсутності у США планів щодо розміщення в Європі ракет середньої і малої дальності

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сполучені Штати не збираються в найближчому майбутньому розміщувати в Європі ракети, які заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty, або ДЛРСМД), і Вашингтон обговорює це питання зі своїми союзниками по НАТО. Про це заявив у п'ятницю помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон під час бесіди із журналістами у Парижі, передає УНН.