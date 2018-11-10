Болтон заверил в отсутствии у США планов по размещению в Европе ракет средней и малой дальности

Стенограмму беседы распространила пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме.

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“США нет планов добиваться размещения ракет, запрещенных ДРСМД, в Европе в обозримом будущем. Это является частью глобальной стратегии (Североатлантического — прим. УНН) альянса и США. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими союзниками по этому поводу и с оптимизмом смотрим на то, что наши позиции совпадут”, — сказал он.

В этом контексте Болтон также вновь объяснил, почему США считают выход из ДРСМД единственным целесообразным вариантом развития событий. Как он утверждает, во-первых, Вашингтон не в состоянии убедить Москву в том, чтобы она снова следовала договору, который нарушает. “Люди спрашивают о том, почему мы не ведем дальнейшие переговоры по поводу возможности возвращения их (России — прим. УНН) для выполнения соглашения. Однако их позиция заключается в отрицании того факта, что они нарушают соглашение”, — считает он.

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Выступая перед журналистами в Париже, советник президента США по вопросам нацбезопасности отметил, что такие страны как Китай, Иран, Северная Корея, Индия, Пакистан не связаны договором о ДРСМД, но располагают ракеты, которые подпадают под него. “По нашим оценкам, в Китае, например, от трети до половины всех баллистических и крылатых ракет нарушают положения договора о ядерном оружии. Эти ракеты угрожают нашим союзникам в Восточной и Юго-Восточной Азии”, — подчеркнул Джон Болтон. Он добавил, что в Иране “еще больше баллистических ракет средней дальности, чем в Китае”, что грозит “друзьям и союзникам США на Ближнем Востоке”.

Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.

США впервые обвинили Россию в нарушении INF еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, которые касаются выполнения INF. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.