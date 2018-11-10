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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106628 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 113366 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 145267 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136842 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128394 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171728 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

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Болтон заверил в отсутствии у США планов по размещению в Европе ракет средней и малой дальности

Болтон заверил в отсутствии у США планов по размещению в Европе ракет средней и малой дальности

Киев  •  УНН

 • 8000 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Соединенные Штаты не собираются в ближайшем будущем размещать в Европе ракеты, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty, или ДЛРСМД), и Вашингтон обсуждает этот вопрос со своими союзниками по НАТО. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в беседе с журналистами в Париже, передает УНН.

Стенограмму беседы распространила пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме.

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“США нет планов добиваться размещения ракет, запрещенных ДРСМД, в Европе в обозримом будущем. Это является частью глобальной стратегии (Североатлантического — прим. УНН) альянса и США. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими союзниками по этому поводу и с оптимизмом смотрим на то, что наши позиции совпадут”, — сказал он.

В этом контексте Болтон также вновь объяснил, почему США считают выход из ДРСМД единственным целесообразным вариантом развития событий. Как он утверждает, во-первых, Вашингтон не в состоянии убедить Москву в том, чтобы она снова следовала договору, который нарушает. “Люди спрашивают о том, почему мы не ведем дальнейшие переговоры по поводу возможности возвращения их (России — прим. УНН) для выполнения соглашения. Однако их позиция заключается в отрицании того факта, что они нарушают соглашение”, — считает он.

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Выступая перед журналистами в Париже, советник президента США по вопросам нацбезопасности отметил, что такие страны как Китай, Иран, Северная Корея, Индия, Пакистан не связаны договором о ДРСМД, но располагают ракеты, которые подпадают под него. “По нашим оценкам, в Китае, например, от трети до половины всех баллистических и крылатых ракет нарушают положения договора о ядерном оружии. Эти ракеты угрожают нашим союзникам в Восточной и Юго-Восточной Азии”, — подчеркнул Джон Болтон. Он добавил, что в Иране “еще больше баллистических ракет средней дальности, чем в Китае”, что грозит “друзьям и союзникам США на Ближнем Востоке”.

Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.

США впервые обвинили Россию в нарушении INF еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, которые касаются выполнения INF. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

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