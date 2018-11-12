У НАТО нет намерений размещать ядерные ракеты в Европе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107098 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114127 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151988 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145965 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137211 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128549 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172350 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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У НАТО нет намерений размещать ядерные ракеты в Европе

У НАТО нет намерений размещать ядерные ракеты в Европе

Киев  •  УНН

 • 9134 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. НАТО не планирует размещать ракеты с ядерными боеголовками в Европе и призывает Россию вернуться к диалогу с США по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДЛРСМД). Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Берлине, со ссылкой на ТАСС передает УНН.

"У НАТО нет намерений размещать ядерные ракеты в Европе. Как альянс, мы привержены безопасности всех союзников", - заявил Столтенберг.

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Вместе с тем генсек Североатлантического альянса обвинил Россию в развертывании новых ракетных систем, которые могут потенциально нести ядерный заряд.

"Размещение Россией ракет ставит ДЛРСМД под угрозу. В течение многих лет Россия разрабатывала, производила и испытывала новую систему: SSC-8. Эти ракеты мобильные и трудно отслеживаются, они могут нести ядерный заряд, что снижает порог решения ядерного конфликта", - сказал он.

"Мы призываем Россию обеспечить соответствие (ДЛРСМД) и вернуться к диалогу с США", - добавил он.

При этом, по словам генсека НАТО, США полностью выполняют свои обязательства в рамках данного соглашения.

Напомним, Соединенные Штаты не собираются в ближайшем будущем размещать в Европе ракеты , которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДЛРСМД), и Вашингтон обсуждает этот вопрос со своими союзниками по НАТО.

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