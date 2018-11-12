У НАТО нет намерений размещать ядерные ракеты в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. НАТО не планирует размещать ракеты с ядерными боеголовками в Европе и призывает Россию вернуться к диалогу с США по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДЛРСМД). Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Берлине, со ссылкой на ТАСС передает УНН.
"У НАТО нет намерений размещать ядерные ракеты в Европе. Как альянс, мы привержены безопасности всех союзников", - заявил Столтенберг.
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Вместе с тем генсек Североатлантического альянса обвинил Россию в развертывании новых ракетных систем, которые могут потенциально нести ядерный заряд.
"Размещение Россией ракет ставит ДЛРСМД под угрозу. В течение многих лет Россия разрабатывала, производила и испытывала новую систему: SSC-8. Эти ракеты мобильные и трудно отслеживаются, они могут нести ядерный заряд, что снижает порог решения ядерного конфликта", - сказал он.
"Мы призываем Россию обеспечить соответствие (ДЛРСМД) и вернуться к диалогу с США", - добавил он.
При этом, по словам генсека НАТО, США полностью выполняют свои обязательства в рамках данного соглашения.
Напомним, Соединенные Штаты не собираются в ближайшем будущем размещать в Европе ракеты , которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДЛРСМД), и Вашингтон обсуждает этот вопрос со своими союзниками по НАТО.