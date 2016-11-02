Д.Ярош та А.Білецький отримують найменші зарплати у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Найменші зарплати у Верховній Раді отримують нардепи Андрій Білецький та Дмитро Ярош. Про це в ефірі "5 каналу" заявив координатор руху "Чесно" Андрій Круглашов, передає УНН.
"Наразі за невідвідувані засідання зарплата не нараховується. Тому у нас де-факто найбільш бідні по зарплатах депутати – це Білецький і Ярош, які ходять найменше", – зазначив він.
Нагадаємо, відповідно до статистики експертів проекту "Дослівно", згідно з даних електронних декларацій у 2015 році 119 народних депутатів, які задекларували якнайменше мільйон гривень грошових активів отримували компенсацію на житло.