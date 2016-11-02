Д.Ярош и А.Билецкий получают наименьшие зарплаты в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Наименьшие зарплаты в Верховной Раде получают нардепы Андрей Белецкий и Дмитрий Ярош. Об этом в эфире "5 канала" заявил координатор движения "Честно" Андрей Круглашов, передает УНН.
"Сейчас за непосещение заседания зарплата не начисляется. Поэтому у нас де-факто наиболее бедные по зарплатам депутаты - это Белецкий и Ярош, которые ходят меньше всех", - отметил он.
Напомним, согласно статистике экспертов проекта "Дословно", согласно данных электронных деклараций в 2015 году 119 народных депутатов, которые задекларировали минимум миллион гривен денежных активов получали компенсацию на жилье.