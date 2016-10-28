Д.Туск: Україна виконала критерії для "безвізу", черга - за ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, під час якої єврочиновник заявив, що Україна виконала всі необхідні критерії для запровадження безвізового режиму і наразі ЄС має завершити певні внутрішні процедури щодо цього, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Як зазначається, президент Євроради наголосив, що “Україна виконала всі необхідні критерії для запровадження безвізового режиму”. За його словами, “нині ЄС має завершити певні внутрішні процедури, щоб надати право українцям на в’їзд до Європейського Союзу без віз”.
Співрозмовники домовилися про продовження інтенсивної координації на найвищому рівні.