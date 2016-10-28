Д.Туск: Украина выполнила критерии для "безвиза", очередь - за ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, во время которого еврочиновник заявил, что Украина выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима и сейчас ЕС должен завершить определенные внутренние процедуры по этому поводу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как отмечается, президент Евросовета подчеркнул, что "Украина выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима". По его словам, "сейчас ЕС должен завершить определенные внутренние процедуры, чтобы предоставить право украинцам на въезд в Европейский Союз без виз".
Собеседники договорились о продолжении интенсивной координации на высшем уровне.