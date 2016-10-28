Д.Туск: Украина выполнила критерии для "безвиза", очередь - за ЕС

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, во время которого еврочиновник заявил, что Украина выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима и сейчас ЕС должен завершить определенные внутренние процедуры по этому поводу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.