Д.Трампа "відсторонили" від Twitter його помічники - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Помічники щодо роботи з пресою кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа забрали у нього доступ до облікового запису в Twitter. Про це повідомляє The Hill, передає УНН.
Як зазначається, Д.Трамп більше не контролює те, що відбувається у його мікроблозі у Twitter, і пишуть повідомлення у соцмережі помічники республіканця.
Вказано, що причиною такого рішення стало те, що політик регулярно використовував мікроблог, щоб "очорнити політичних суперників". Twitter-роздуми Д.Трампа були "постійним джерелом головного болю для його кампанії", пише видання.