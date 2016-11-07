Д.Трампа "отстранили" от Twitter его помощники - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Помощники по работе с прессой кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа забрали у него доступ к учетной записи в Twitter. Об этом сообщает The Hill, передает УНН.
Как отмечается, Д.Трамп больше не контролирует то, что происходит в его микроблоге в Twitter, сообщения в соцсети пишут помощники республиканца.
Указано, что причиной такого решения стало то, что политик регулярно использовал микроблог, чтобы "очернить политических соперников". Twitter-размышления Д.Трампа были постоянным источником головной боли для его кампании, пишет издание.