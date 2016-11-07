Д.Трампа "отстранили" от Twitter его помощники - СМИ

Как отмечается, Д.Трамп больше не контролирует то, что происходит в его микроблоге в Twitter, сообщения в соцсети пишут помощники республиканца.

Указано, что причиной такого решения стало то, что политик регулярно использовал микроблог, чтобы "очернить политических соперников". Twitter-размышления Д.Трампа были постоянным источником головной боли для его кампании, пишет издание.