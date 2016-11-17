Д.Трамп першу міжнародну зустріч проведе з прем’єром Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Першу зустріч після перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп проведе з прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Як зазначається, про саму зустріч повідомили офіційні представники Японії. Сторони мають зустрітися у Нью-Йорку у четвер.
"Ми хочемо убезпечити наш альянс зі Сполученими Штатами у перехідний період (передачі влади від Барака Обами до Дональда Трампа - ред.)", - розповів один з високопоставлених японських дипломатів Тетсю Оцуру.
Теми зустрічі поки невідомі.
Як повідомляє видання, під час виборчої кампанії Дональд Трамп часто критикував угоду про вільну торгівлю, укладену з ініціативи Барака Обами з Японією та десятьма іншими країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.
У Токіо викликали занепокоєння заяви Д.Трампа про те, що і Японія, і Південна Корея самі повинні докладати більше зусиль для власної оборони.
Окрім того, Д.Трамп часто дозволяв собі зневажливо висловлюватися про головних азіатських союзників Сполучених Штатів. Зокрема, він звинуватив Токіо і Сеул в тому, що вони недостатньо фінансують підтримку 80-тисячного американського військового контингенту у своїх країнах.
А заява Д.Трампа про те, що якщо Токіо і Сеул повинні розвивати власну ядерну зброю, якщо вони серйозно ставляться до ядерної загрози від Північної Кореї, викликали переляк і подив.
Після перемоги Д.Трамп трохи пом'якшив свою риторику, але експерти продовжують сумніваютися у тому, чи збережуться принципи американської політики у відносинах з країнами Азії. Багато що у цій сфері залежатиме від людей у президентській команді, відзначає видання.