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Д.Трамп первую международную встречу проведет с премьером Японии

Д.Трамп первую международную встречу проведет с премьером Японии

Киев • УНН

 • 9608 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Первую встречу после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп проведет с премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Как отмечается, о самой встрече сообщили официальные представители Японии. Стороны должны встретиться в Нью-Йорке в четверг.

"Мы хотим обезопасить наш альянс с Соединенными Штатами в переходный период (передачи власти от Барака Обамы к Дональду Трампу - ред.)", - рассказал один из высокопоставленных японских дипломатов Тетсю Оцуру.

Темы встречи пока неизвестны.

Как сообщает издание, во время избирательной кампании Дональд Трамп часто критиковал соглашение о свободной торговле, заключенное по инициативе Барака Обамы с Японией и десятью другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Токио вызвали беспокойство заявления Д.Трамп о том, что и Япония, и Южная Корея сами должны прилагать больше усилий для собственной обороны.

Кроме того, Д.Трамп часто позволял себе пренебрежительно высказываться о главных азиатских союзниках Соединенных Штатов. В частности, он обвинил Токио и Сеул в том, что они недостаточно финансируют поддержку 80-тысячного американского военного контингента в своих странах.

А заявление Д.Трампа о том, что Токио и Сеул должны развивать собственное ядерное оружие, если они серьезно относятся к ядерной угрозе со стороны Северной Кореи, вызвало испуг и удивление.

После победы Д.Трамп немного смягчил свою риторику, но эксперты продолжают сомневаться в том, сохранятся ли принципы американской политики в отношениях со странами Азии. Многое в этой сфере будет зависеть от людей в президентской команде, отмечает издание.

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