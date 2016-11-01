Д.Сакварелідзе облили зеленкою у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Екс-заступнику генпрокурора Давіду Сакварелідзе хлюпнули зеленкою в обличчя у Харкові. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив губернатор Одещини Михеіл Саакашвілі, передає УНН.
"Давіту Сакварелідзе, після виступу перед студентами в Харкові, на вулиці, виплеснули в обличчя зеленку. Мабуть тітушки обожнюють Halloween. Варто все ж боротися, щоб у Halloween не перетворилися всі 365 днів на рік", - написав він.
Нагадаємо, 31 березня екс-заступнику генерального прокурора України Давіду Сакварелідзе вручили повістку на допит до Генеральної прокуратури України як свідка у справі щодо зникнення 2 млн дол. від США та ЄС на реформування прокуратури.
29 березня заступника Генерального прокурора України Давіда Сакварелідзе було звільнено з органів прокуратури.