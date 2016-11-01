Д.Сакварелидзе облили зеленкой в ​​Харькове

"Давиду Сакварелидзе, после выступления перед студентами в Харькове, на улице, выплеснули в лицо зеленку. Пожалуй титушки обожают Halloween. Стоит все же бороться, чтобы в Halloween не превратились все 365 дней в году", - написал он.

Напомним, 31 марта экс-заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе вручили повестку на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в качестве свидетеля по делу об исчезновении 2 млн долл. от США и ЕС на реформирование прокуратуры.

29 марта заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе был уволен из органов прокуратуры.