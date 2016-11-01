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15 марта, 19:03 • 114077 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163449 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136092 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128721 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111888 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104938 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101058 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133842 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131555 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127787 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Сакварелидзе облили зеленкой в ​​Харькове

Д.Сакварелидзе облили зеленкой в ​​Харькове

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Экс-замгенпрокурору Давиду Сакварелидзе плеснули зеленкой в лицо в Харькове. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Одесской Михеил Саакашвили, передает УНН.

"Давиду Сакварелидзе, после выступления перед студентами в Харькове, на улице, выплеснули в лицо зеленку. Пожалуй титушки обожают Halloween. Стоит все же бороться, чтобы в Halloween не превратились все 365 дней в году", - написал он.

Напомним, 31 марта экс-заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе вручили повестку на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в качестве свидетеля по делу об исчезновении 2 млн долл. от США и ЕС на реформирование прокуратуры.

29 марта заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе был уволен из органов прокуратуры.

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