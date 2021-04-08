COVID-19 в Україні: у Херсонській області посилили карантинні обмеження

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Комісією з питань ТЕБ та НС прийнято рішення про додаткові обмежувальні заходи на території Херсонської області, пише УНН з посиланням на повідомлення Херсонської ОДА.

Деталі

У зв’язку з різким зростанням рівня захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 регіональною комісією з питань ТЕБ та НС прийнято рішення рекомендувати ввести на території Скадовського, Генічеського, Херсонського районів (за новим територіальним устроєм), а також Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської територіальних громад додаткові протиепідемічні заходи щодо заборони:

  • Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), але дозволено здійснення адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
  • Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, а також суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

— приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

— діяльності фінансових установ, пошти, автозаправних комплексів (без зон харчування), а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

— виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

— провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом.

  • Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом.
  • Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
  • Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.
  • Роботи закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.
  • Діяльності непродовольчих ринків.
  • Роботи дошкільних навчальних закладів.
  • Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів громадським транспортом із заповненістю більш ніж 50 відсотків від кількості місць для сидіння.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 7 квітня, — 19,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — 5 тисяч. Летальних випадків за добу — 464.

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