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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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COVID-19 в Украине: в Херсонской области усилили карантин

COVID-19 в Украине: в Херсонской области усилили карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение о дополнительных ограничительные мероприятия на территории Херсонской области, пишет УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ОГА.

Детали

В связи с резким ростом уровня заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 региональной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение рекомендовать ввести на территории Скадовского, Генического, Херсонского районов (по новому территориальному устройству), а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных общин дополнительные противоэпидемические мероприятия касательно запрета:

  • Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), но разрешено осуществление адресной доставки заказов и заказов на вынос.
  • Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, а также субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

— прием посетителей субъектами хозяйствования, торгующими товарами на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

— деятельности финансовых учреждений, почты, автозаправочных комплексов (без зон питания), а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

— выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

— осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг, осуществляемой по предварительной записи.

  • Прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.
  • Прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
  • Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.
  • Работы учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
  • Деятельности непродовольственных рынков.
  • Работы дошкольных учебных заведений.
  • Осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров общественным транспортом с заполненностью более 50 процентов от количества мест для сидения.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, 7 апреля, — 19,4 тысяч, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера — 5 тысяч. Летальных случаев за сутки — 464.

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