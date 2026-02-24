Чистки в армії Китаю підривають командування та боєготовність – ЗМІ
Антикорупційні чистки в Народно-визвольній армії Китаю створили значні прогалини в управлінні, звузивши верховне військове керівництво до двох осіб. Це може тимчасово вплинути на боєготовність, але модернізація збройних сил триває.
Масштабні антикорупційні чистки в Народно-визвольній армії Китаю призвели до серйозних проблем у системі командування та можуть негативно впливати на боєготовність збройних сил. Про це пише Reuters, передає УНН.
Як йдеться у щорічному звіті Military Balance Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), вакантні посади після арештів і розслідувань створили суттєві прогалини в управлінні армією. Чистки торкнулися Центральної військової ради, командувань театрів воєнних дій, систем закупівель озброєнь і військової науки.
За даними видання, після дисциплінарних розслідувань щодо двох найвищих генералів структура верховного військового керівництва Китаю фактично звузилася до двох осіб – голови Центральної військової ради Сі Цзіньпіна та його заступника.
Зазначається, що якщо просування по службі відбувалося за особистими зв’язками, а не професійними якостями, це могло призвести до появи неякісного озброєння, проблем із моральним станом та зниження ефективності управління. Водночас у звіті підкреслюється, що цей ефект, ймовірно, буде тимчасовим, а модернізація китайських збройних сил триватиме.
Попри внутрішні проблеми, Китай продовжує активне нарощування військової присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема навколо Тайваню. Витрати Пекіна на оборону у 2025 році склали майже 44% від загальних військових витрат Азії, що значно перевищує показники попереднього десятиліття.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін ініціював хвилю арештів серед вищого генералітету, усуваючи впливових фігур армії. Це відбувається на тлі чуток про спробу державного перевороту та підготовку до конфлікту за Тайвань.