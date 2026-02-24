Чистки в армії Китаю підривають командування та боєготовність – ЗМІ

$43.300.02
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 1908 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 9294 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 8580 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 23796 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 19488 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18219 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17900 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів
24 лютого, 06:54 • 16575 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни
23 лютого, 17:51 • 22690 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбу
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі Міноборони
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 9304 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 23802 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 64124 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 67281 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Донецька область
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Starlink
Іскандер (ОТРК)

Чистки в армії Китаю підривають командування та боєготовність – ЗМІ

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Антикорупційні чистки в Народно-визвольній армії Китаю створили значні прогалини в управлінні, звузивши верховне військове керівництво до двох осіб. Це може тимчасово вплинути на боєготовність, але модернізація збройних сил триває.

Чистки в армії Китаю підривають командування та боєготовність – ЗМІ

Масштабні антикорупційні чистки в Народно-визвольній армії Китаю призвели до серйозних проблем у системі командування та можуть негативно впливати на боєготовність збройних сил. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Як йдеться у щорічному звіті Military Balance Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), вакантні посади після арештів і розслідувань створили суттєві прогалини в управлінні армією. Чистки торкнулися Центральної військової ради, командувань театрів воєнних дій, систем закупівель озброєнь і військової науки.

За даними видання, після дисциплінарних розслідувань щодо двох найвищих генералів структура верховного військового керівництва Китаю фактично звузилася до двох осіб – голови Центральної військової ради Сі Цзіньпіна та його заступника.

Зазначається, що якщо просування по службі відбувалося за особистими зв’язками, а не професійними якостями, це могло призвести до появи неякісного озброєння, проблем із моральним станом та зниження ефективності управління. Водночас у звіті підкреслюється, що цей ефект, ймовірно, буде тимчасовим, а модернізація китайських збройних сил триватиме.

Попри внутрішні проблеми, Китай продовжує активне нарощування військової присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема навколо Тайваню. Витрати Пекіна на оборону у 2025 році склали майже 44% від загальних військових витрат Азії, що значно перевищує показники попереднього десятиліття.

Нагадаємо

Лідер Китаю Сі Цзіньпін ініціював хвилю арештів серед вищого генералітету, усуваючи впливових фігур армії. Це відбувається на тлі чуток про спробу державного перевороту та підготовку до конфлікту за Тайвань.

Андрій Тимощенков

