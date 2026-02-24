Чистки в армии Китая подрывают командование и боеготовность – СМИ

$43.300.02
14:55 • 848 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 2732 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 10850 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 9824 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 24922 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 19857 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18404 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 17997 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16593 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 22704 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Четвертая годовщина полномасштабной агрессии РФ: Украина продолжает борьбуPhoto24 февраля, 05:15 • 5402 просмотра
СНБО: Россия совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, ударив по нефтепроводу "Дружба"24 февраля, 05:31 • 9176 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 22773 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17 • 11721 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 16100 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:55 • 10854 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 24924 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 45187 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20 • 64696 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
23 февраля, 13:02 • 67824 просмотра
Чистки в армии Китая подрывают командование и боеготовность – СМИ

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Антикоррупционные чистки в Народно-освободительной армии Китая создали значительные пробелы в управлении, сузив верховное военное руководство до двух человек. Это может временно повлиять на боеготовность, но модернизация вооруженных сил продолжается.

Чистки в армии Китая подрывают командование и боеготовность – СМИ

Масштабные антикоррупционные чистки в Народно-освободительной армии Китая привели к серьезным проблемам в системе командования и могут негативно влиять на боеготовность вооруженных сил. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как говорится в ежегодном отчете Military Balance Международного института стратегических исследований (IISS), вакантные должности после арестов и расследований создали существенные пробелы в управлении армией. Чистки коснулись Центрального военного совета, командований театров военных действий, систем закупок вооружений и военной науки.

По данным издания, после дисциплинарных расследований в отношении двух высших генералов структура верховного военного руководства Китая фактически сузилась до двух человек – председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина и его заместителя.

Отмечается, что если продвижение по службе происходило по личным связям, а не профессиональным качествам, это могло привести к появлению некачественного вооружения, проблем с моральным состоянием и снижению эффективности управления. В то же время в отчете подчеркивается, что этот эффект, вероятно, будет временным, а модернизация китайских вооруженных сил будет продолжаться.

Несмотря на внутренние проблемы, Китай продолжает активное наращивание военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности вокруг Тайваня. Расходы Пекина на оборону в 2025 году составили почти 44% от общих военных расходов Азии, что значительно превышает показатели предыдущего десятилетия.

Напомним

Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал волну арестов среди высшего генералитета, устраняя влиятельных фигур армии. Это происходит на фоне слухов о попытке государственного переворота и подготовке к конфликту за Тайвань.

Андрей Тимощенков

