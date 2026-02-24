Чистки в армии Китая подрывают командование и боеготовность – СМИ
Киев • УНН
Масштабные антикоррупционные чистки в Народно-освободительной армии Китая привели к серьезным проблемам в системе командования и могут негативно влиять на боеготовность вооруженных сил. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Как говорится в ежегодном отчете Military Balance Международного института стратегических исследований (IISS), вакантные должности после арестов и расследований создали существенные пробелы в управлении армией. Чистки коснулись Центрального военного совета, командований театров военных действий, систем закупок вооружений и военной науки.
По данным издания, после дисциплинарных расследований в отношении двух высших генералов структура верховного военного руководства Китая фактически сузилась до двух человек – председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина и его заместителя.
Отмечается, что если продвижение по службе происходило по личным связям, а не профессиональным качествам, это могло привести к появлению некачественного вооружения, проблем с моральным состоянием и снижению эффективности управления. В то же время в отчете подчеркивается, что этот эффект, вероятно, будет временным, а модернизация китайских вооруженных сил будет продолжаться.
Несмотря на внутренние проблемы, Китай продолжает активное наращивание военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности вокруг Тайваня. Расходы Пекина на оборону в 2025 году составили почти 44% от общих военных расходов Азии, что значительно превышает показатели предыдущего десятилетия.
Напомним
Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал волну арестов среди высшего генералитета, устраняя влиятельных фигур армии. Это происходит на фоне слухов о попытке государственного переворота и подготовке к конфликту за Тайвань.