Чуму свиней виявили біля столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Київській області виявлено спалах африканської чуми свиней. Про це повідомляє пресслужба Обухівської РДА, передає УНН.
Спалах зафіксували на території Обухівського районного мисливського господарства. Там контролери виявили два трупи диких кабанів. Подальша експертиза підтвердила діагноз африканської чуми.
Для запобігання поширенню хвороби в області введені карантинні обмеження. Зокрема, в адміністрації вирішили створити в районі зону захисту, в яку включили села: Перше Травня, Шевченкове, Копачів, Березовий, Старі Безрадичі, Котовськ.
Окрім того, контролери будуть спостерігати за станом здоров’я тварин із так званої зони нагляду. До неї включили Обухів, а також 21 село та свиногосподарства ТОВ "Світанок плюс", ТОВ "Краснослободський відгодівельний комплекс" та два мисливські господарства -"Трипільський мисливець" та "Київське".
Додамо
Свинина потенційно може провокувати рак, як і інше червоне м’ясо, заявляють у Комісії ЄС.
"Загальна думка полягає в тому, що для запобігання зростання захворюваності на рак необхідно скоротити або виключити із щоденного раціону червоне та перероблене м'ясо" - йдеться в оновленій стратегії європейських країн.
Спеціалісти радять замінити червоне м’ясо на біле (курятину, індичку).