Чуму свиней обнаружили возле столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Обуховской РГА, передает УНН.
Вспышку зафиксировали на территории Обуховского районного охотничьего хозяйства. Там контролеры обнаружили два трупа диких кабанов. Дальнейшая экспертиза подтвердила диагноз африканской чумы.
Для предотвращения распространения болезни в области введены карантинные ограничения. В частности, в администрации решили создать в районе зону защиты, в которую включили села: Первое Мая, Шевченково, Копачев, Березовый, Старые Безрадичи, Котовск.
Кроме того, контролеры будут наблюдать за состоянием здоровья животных из так называемой зоны надзора. В нее включили Обухов, а также 21 село и свинохозяйства ООО "Рассвет плюс", ООО "Краснослободский откормочный комплекс" и два охотничьих хозяйства -"Трипольский охотник" и "Киевское".
Добавим
Свинина потенциально может провоцировать рак, как и другое красное мясо, заявляют в Комиссии ЕС.
"Общее мнение заключается в том, что для предотвращения роста заболеваемости раком необходимо сократить или исключить из ежедневного рациона красное и переработанное мясо" - говорится в обновленной стратегии европейских стран.
Специалисты советуют заменить красное мясо на белое (курятину, индейку).