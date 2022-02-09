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15 марта, 19:03 • 102543 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133895 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Чуму свиней обнаружили возле столицы

Чуму свиней обнаружили возле столицы

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Обуховской РГА, передает УНН.

Вспышку зафиксировали на территории Обуховского районного охотничьего хозяйства. Там контролеры обнаружили два трупа диких кабанов. Дальнейшая экспертиза подтвердила диагноз африканской чумы.

Для предотвращения распространения болезни в области введены карантинные ограничения. В частности, в администрации решили создать в районе зону защиты, в которую включили села: Первое Мая, Шевченково, Копачев, Березовый, Старые Безрадичи, Котовск.

Кроме того, контролеры будут наблюдать за состоянием здоровья животных из так называемой зоны надзора. В нее включили Обухов, а также 21 село и свинохозяйства ООО "Рассвет плюс", ООО "Краснослободский откормочный комплекс" и два охотничьих хозяйства -"Трипольский охотник" и "Киевское".

Добавим

Свинина потенциально может провоцировать рак, как и другое красное мясо, заявляют в Комиссии ЕС.

"Общее мнение заключается в том, что для предотвращения роста заболеваемости раком необходимо сократить или исключить из ежедневного рациона красное и переработанное мясо" - говорится в обновленной стратегии европейских стран.

Специалисты советуют заменить красное мясо на белое (курятину, индейку).

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