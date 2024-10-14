Чотирьом "депутатам днр" повідомили про підозру в колабораціонізмі

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7776 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 18548 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 34688 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49045 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83386 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67304 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79431 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94186 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87449 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180083 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11661 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11050 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6056 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7582 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 5202 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 34688 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180083 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335789 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269609 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379962 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 86 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2658 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49045 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18697 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23817 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Чотирьом "депутатам днр" повідомили про підозру в колабораціонізмі

Київ • УНН

 • 13703 перегляди

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру чотирьом "депутатам народної ради днр". Їх звинувачують у колабораційній діяльності та сприянні окупації Донеччини росією.

Чотирьом "депутатам днр" повідомили про підозру в колабораціонізмі

Чотирьом так званим обранцям до "народної ради днр", які підтримують злочини окупантів на Донеччині, повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

"... 4 громадянам заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У травні та серпні 2023 року жителі міста Донецьк, міста Зугрес та міста Макіївка зареєструвались кандидатами у так звані депутати "народної ради днр". Вони балотувались до фейкового органу від правлячої в державі-агресорі партії "єдина росія".

У вересні, отримавши за результатами нелегітимних виборів "депутатські мандати", двоє з них посіли місця "заступників голів комітетів з питань агропромислового комплексу і земельних відносин", "конституційного законодавства, державного будівництва й місцевого самоврядування". Ще двоє вирішили "опікуватись" молодіжною політикою, патріотичним вихованням та підтримкою учасників "сво".

Їх діяльність спрямована на утвердження російської влади в регіоні. Вони беруть участь у засіданнях, голосують за прийняття нікчемних законів і сприяють "інтеграції" захопленої території Донеччини до рф. Під час зустрічей з населенням виправдовують дії кремля щодо повномасштабного вторгнення на українську землю.

У липні 2024 року одного із підозрюваних вже заочно засуджено за злочини проти нашої держави до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років та конфіскацією майна.

Він і решта його "колег" наразі перебувають у розшуку. Досудові розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Жорстоке поводження з військовополоненими: дев'ятьом співробітникам "колонії ДНР" повідомили про підозру04.10.24, 19:59 • 18633 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Україна
Луганськ
Донецьк
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72