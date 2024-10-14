Чотирьом "депутатам днр" повідомили про підозру в колабораціонізмі
Київ • УНН
Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру чотирьом "депутатам народної ради днр". Їх звинувачують у колабораційній діяльності та сприянні окупації Донеччини росією.
Чотирьом так званим обранцям до "народної ради днр", які підтримують злочини окупантів на Донеччині, повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
"... 4 громадянам заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У травні та серпні 2023 року жителі міста Донецьк, міста Зугрес та міста Макіївка зареєструвались кандидатами у так звані депутати "народної ради днр". Вони балотувались до фейкового органу від правлячої в державі-агресорі партії "єдина росія".
У вересні, отримавши за результатами нелегітимних виборів "депутатські мандати", двоє з них посіли місця "заступників голів комітетів з питань агропромислового комплексу і земельних відносин", "конституційного законодавства, державного будівництва й місцевого самоврядування". Ще двоє вирішили "опікуватись" молодіжною політикою, патріотичним вихованням та підтримкою учасників "сво".
Їх діяльність спрямована на утвердження російської влади в регіоні. Вони беруть участь у засіданнях, голосують за прийняття нікчемних законів і сприяють "інтеграції" захопленої території Донеччини до рф. Під час зустрічей з населенням виправдовують дії кремля щодо повномасштабного вторгнення на українську землю.
У липні 2024 року одного із підозрюваних вже заочно засуджено за злочини проти нашої держави до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років та конфіскацією майна.
Він і решта його "колег" наразі перебувають у розшуку. Досудові розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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