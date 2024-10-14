Четырем "депутатам днр" сообщили о подозрении в коллаборационизме
Киев • УНН
Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении четырем «депутатам народного совета днр». Их обвиняют в коллаборационистской деятельности и содействии оккупации Донетчины россией.
Четырем так называемым избранникам в "народный совет днр", которые поддерживают преступления оккупантов в Донецкой области, сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
"... 4 гражданам заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
В мае и августе 2023 года жители города Донецк, города Зугрэс и города Макеевка зарегистрировались кандидатами в так называемые депутаты "народного совета днр". Они баллотировались в фейковый орган от правящей в государстве-агрессоре партии "единая россия".
В сентябре, получив по результатам нелегитимных выборов "депутатские мандаты", двое из них заняли места "заместителей председателей комитетов по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений", "конституционного законодательства, государственного строительства и местного самоуправления". Еще двое решили "заниматься" молодежной политикой, патриотическим воспитанием и поддержкой участников "сво".
Их деятельность направлена на утверждение российской власти в регионе. Они участвуют в заседаниях, голосуют за принятие ничтожных законов и способствуют "интеграции" захваченной территории Донетчины в рф. Во время встреч с населением оправдывают действия кремля по полномасштабному вторжению на украинскую землю.
В июле 2024 года один из подозреваемых уже заочно осужден за преступления против нашего государства к 12 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 15 лет и конфискацией имущества.
Он и остальные его "коллеги" сейчас находятся в розыске. Досудебные расследования - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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