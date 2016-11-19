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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Чотирьох дітей врятували від смерті у задимленій квартирі Рівного

Чотирьох дітей врятували від смерті у задимленій квартирі Рівного

Київ • УНН

 • 9163 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. У п'ятиповерхівці у Рівному на вулиці Котляревського ледь не загинули хлопчик та троє його сестричок. Пожежа в квартирі, де самі перебували діти, виникла вчора, 18 листопада о 17:20. Батьків вдома не було. Про це проінформували у  прес-службі управління ДСНС у Рівненській області, повідомляє УНН.

Осередком загорання у квартирі на третьому поверсі були м’яке крісло і невелика частина шпалер. За допомогою підручних засобів загорання загасили.

Ще до приїзду рятувальників із задимленого помешкання сусіди винесли чотирьох дітей — 2-річного хлопчика та трьох дівчаток — 3-х років, 5-ти років і трьох місяців. Діти разом із сусідами перебували на сходовій клітині. Рятувальники занесли дітей до сусідньої квартири та оглянули їх, викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

Дітей для огляду медики забрали до лікарні, а слідчі мають з'ясувати, де у цей час перебували батьки та чому залишили дітей без нагляду.

Українські Національні Новини

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