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15 марта, 19:03 • 108201 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147307 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125976 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119331 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106220 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102103 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95552 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126142 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Четырех детей спасли от смерти в задымленной квартире в Ровно

Четырех детей спасли от смерти в задымленной квартире в Ровно

Киев • УНН

 • 9161 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В пятиэтажке в Ровно на улице Котляревского едва не погибли мальчик и трое его сестер. Пожар в квартире, где сами находились дети, возник вчера, 18 ноября в 17:20. Родителей дома не было. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области, сообщает УНН.

Центром возгорания в квартире на третьем этаже были мягкое кресло и небольшая часть обоев. С помощью подручных средств возгорание потушили.

Еще до приезда спасателей из задымленного помещения соседи вынесли четырех детей - 2-летнего мальчика и трех девочек - 3-х лет, 5 лет и трех месяцев. Дети вместе с соседями находились на лестничной клетке. Спасатели занесли детей в соседнюю квартиру и осмотрели их, вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Детей для осмотра медики забрали в больницу, а следователи должны выяснить, где в это время находились родители и почему оставили детей без присмотра.

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