Четырех детей спасли от смерти в задымленной квартире в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В пятиэтажке в Ровно на улице Котляревского едва не погибли мальчик и трое его сестер. Пожар в квартире, где сами находились дети, возник вчера, 18 ноября в 17:20. Родителей дома не было. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области, сообщает УНН.
Центром возгорания в квартире на третьем этаже были мягкое кресло и небольшая часть обоев. С помощью подручных средств возгорание потушили.
Еще до приезда спасателей из задымленного помещения соседи вынесли четырех детей - 2-летнего мальчика и трех девочек - 3-х лет, 5 лет и трех месяцев. Дети вместе с соседями находились на лестничной клетке. Спасатели занесли детей в соседнюю квартиру и осмотрели их, вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
Детей для осмотра медики забрали в больницу, а следователи должны выяснить, где в это время находились родители и почему оставили детей без присмотра.