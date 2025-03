Чотири федеральні землі Німеччини просять США не виводити свої війська з країни

Раніше президент США Дональд Трамп схвалив виведення 9,5 тис. військовослужбовців. Офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман повідомляв, що це “посилить стримування Росії”.

Листи в конгрес направили прем’єри чотирьох земель: Баварії, Гессена, Баден-Вюртемберга і Рейнланд-Пфальца, повідомляє агентство. У зверненнях вони написали, що прагнуть “не розірвати узи дружби, а зміцнити їх”, а також забезпечити присутність США в Німеччині і Європі в майбутньому.

За словами прем’єр-міністрів, бази США на території їх земель складають основу американської присутності в Європі і здатності НАТО діяти.

На початку червня Reuters і The Wall Street Journal повідомляли з посиланням на джерела, що Трамп має намір скоротити чисельність американського контингенту з 34,5 тис. до 25 тис. осіб. За словами джерела WSJ, цей крок обговорювався з вересня 2019 року.

В середині червня президент зробив відповідну заяву і пояснив, що виведення військ пов’язане з порушенням Німеччиною своїх зобов’язань щодо платежів, які на неї накладає членство в НАТО. За словами Трампа, Берлін заборгував “мільярди доларів”. “Поки вони не заплатять, ми виводимо своїх солдатів”, — заявив Трамп.

The Secretary of Defense and Chairman of the Joint Chiefs of Staff briefed the President yesterday on plans to redeploy 9,500 troops from Germany. pic.twitter.com/oFwyWZRmvB

— Jonathan Hoffman (@ChiefPentSpox) June 30, 2020

Пізніше, під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, Трамп допустив переведення частини військового контингенту з Німеччини до Польщі. Перед цим Дуда попросив американського лідера не виводити війська з Європи, оскільки вони захищають європейські країни від “сильних імперських тенденцій” з боку Росії.